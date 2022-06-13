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Dolar, sterlin, euro ne kadar?

Dolar, sterlin, euro ne kadar?
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Korcan Karar sevenlerini üzdü
Korcan Karar sevenlerini üzdü
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