Çıplak şahıs kimseye aldırış etmedi

Girne’nin en lüks semtlerinden biri olan Bellapais bölgesinde çıplak gezen bir erkek ortalığı ayağa kaldırdı.

Bölge sakinleri ve polis adamı yakalamak için seferber olurken şahsın yurt dışından gelen Afrika kökenli bir öğrenci olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Bellapais ışıklarının orada yaşandı.

Yaklaşık 30 yaşlarındaki bir erkek çırıl çıplak cadde üzerinde yürümeye başladı.

Vatandaşın polise ihbarı üzerine ekipler olay yerine intikal ederek şahsı tutukladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.