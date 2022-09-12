Brent Petrol 85 Doların Altını Gördü

ABD ham petrolü geçen hafta dalgalı bir seyrin ardından varil başına 85 dolara geriledi.

Küresel büyüme yavaşlarken, Çin faaliyetleri frenleyerek Koronavirüs kontrol etme stratejisini sürdürdükçe tüketim görünümünün kötüleştiğine dair endişeler devam etmekte.

ABD'de Cuma günü geç saatlerde Hazine, Rusya petrolü için önerilen üst sınır için, özel sektörün Aralık ayından itibaren devreye girecek olan uyum yönergelerini yayınladı. Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Moskova'nın katılmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.

Ham petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana elde ettiği tüm kazanımları kaybederek Haziran ayından bu yana neredeyse üçte bir oranında düştü. Geri dönüş, Fed’de dahil merkez bankalarının enflasyonu bastırmak için politikalarını sıkılaştırmasıyla geldi. G7 tarafından desteklenen ABD fiyat sınırı planı, Moskova'nın petrol satışlarından elde ettiği geliri azaltarak savaşı finanse etmek için kullanılan fon akışını kısmayı amaçlıyor.

RHB Investment Bank Petrol ve Gaz Analisti Sean Lim, “Çin'deki durgunluk korkuları ve uzun süreli kısıtlamalar açısından potansiyel talep zayıflığı ön plana çıkıyor” dedi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de, Komünist Parti toplantısı yaklaşırken yetkililer karantinaları ve kısıtlamaları yoğunlaştırıyor.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın hafta sonu Tahran'ın yeni bir anlaşmaya bağlılığı konusunda "ciddi şüpheleri" olduğunu söylemeleri üzerine İran nükleer müzakereleri odaktaydı. Bir anlaşmaya varılması halinde, İran ham petrolünün küresel pazara akışının büyük ölçüde artmasının önünü açabilir.

Geçen hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya da dahil olmak üzere müttefikleri, koşulların değişmesi durumunda grubun tekrar harekete geçmeye hazır olduğuna dair bir uyarı ile arzda kesintisi yaptı.