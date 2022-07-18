Milyonlarca öğrenci sonuçları bekliyordu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bu hafta yayımlanacak. Adaylar, üniversite tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapacak.