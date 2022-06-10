Kolej sınavına gireceklerin dikkatine!

Eğitim Bakanlığı, Kolej Giriş Sınavı’na girecek öğrencilerden PCR – antijen test sonucu istenmeyeceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı’na (KGS-2) katılacak öğrencilerden, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun açıkladığı kararlar doğrultusunda PCR veya Antijen test sonucu istenmeyeceğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca sınava katılacak öğrencilerin sınav merkezlerine girerken sınav giriş belgelerini göstermeleri gerektiği de hatırlatılırken, yaşanabilecek yoğunluğun önlenebilmesi adına öğrencilerin, sınavdan yarım saat önce sınav merkezinde olmaları önerildi.