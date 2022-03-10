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Zelenskiy: Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız

Zelenskiy: Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir videomesaj yayınladı.

"Hepimiz birlikte 15 gündür Ukrayna için savaşıyoruz. Biz hiçbir zaman köle olmayacağız." diyen Zelenskiy, "Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız" vurgusunu yaptı.

Mariupol'de doğum hastanesine saldırı
Çarşamba günü 60 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu gece Mariupol'deki patlama sonucunda kayıplarımız hakkında bilgi geldi. Doğumevi yandı ve aralarında birisi çocuk 3 kaybımız, 17 yaralımız var."  açıklamasını yaptı.

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