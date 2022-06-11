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Yunan askerden küstah sözler! Haddini aştı... "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Türkiye'den Yunanistan'a yönelik sert mesajlar gelmeye devam ederken Yunanistan'da küstah sözler sarf edildi. Yunanistan'daki bir TV kanalında emekli Yunan donanması koramirali tarafından söylenen akılalmaz sözler "Bu kez gerçekten haddini aştı" dedirtti. Egkolfopoulos, konuşmasında "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek" ifadelerini kullandı.

Yunan askerden küstah sözler! Haddini aştı... "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"
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Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmeler gündemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ederken Yunanistan'daki bir TV kanalında skandal ifadeler kullanıldı. Bir TV kanalına katılan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos'un sarf ettiği küstah sözler, haddini aştı.

"ÖNCE UÇAKLARIMIZ, İSTANBUL'DAKİ..."

Egkolfopoulos, katıldığı programda "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022, 08:17
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