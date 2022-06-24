banner38

Volodimir Zelenskiy, Nikos Anastasiadis’e izahatta bulundu

Volodimir Zelenskiy, Nikos Anastasiadis’e izahatta bulundu
banner37
banner23

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e izahatta bulundu. Zelenskiy’in Ukrayna'ya insani yardım sağladığı için Kıbrıs'ın güneyine teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in, daha önce Rum Meclisi ile kurduğu telefon bağlantısının kopması konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e izahatta bulunduğu belirtildi.

ZELENSKİY, ANASTASİADİS'İ UKRAYNA'YA DAVET ETTİ

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesabındaki açıklamasına dayanarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü, Zelenskiy’in ülkesine insani yardım sağladığı için Güney Kıbrıs’a teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Zelenskiy, Rum Meclisi ile kurulan bağlantının teknik bir hatadan dolayı kesildiğini Anastasiadis’e iletirken, mümkün olduğu zaman da Ukrayna’yı ziyaret etmesi için  Anastasiadis’e davette bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar: Halk olarak ortaya koyduğumuz özveriyi artırarak...
Tatar: Halk olarak ortaya koyduğumuz özveriyi artırarak...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3