Ukraynalı küçük çocuğun babasına vedası yürek burktu (Vİdeo)

Ukrayna'daki saldırılar, çok sayıda Ukraynalı ailenin parçalanmasına yol açıyor. Irpin'de küçük bir çocuğun babasıyla vedalaştığı anlar kameraya yansıdı. Polis olan babasını geride bırakmak istemeyen çocuğun vedası yürek burktu.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

Alınan kararla 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna’dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıklanmıştı.

Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde de tahliyeler sürüyor.

Babasını bırakmak istemedi

Kadınlar ve çocukların ülkeyi terk etme anlarında kameralara Ukraynalı bir polisin ailesi ile vedalaşması yansıdı.

Babasını bırakmak istemeyen Arthur, Ukrayna'daki saldırıların ardından evini terk etmek zorunda kalan çocuklardan sadece biri.

Silahların gölgesindeki şehir Irpin'den annesiyle yola çıkan Arthur, polis olan babasına veda etmek zorunda kaldı. Arthur'un babası ile vedalaşması, yürek burktu.

Artur gibi çok sayıda Ukraynalı evini tek edip bilinmeze doğru yola çıkıyor.