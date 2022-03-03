Ukrayna'da bodrum katına taşınan bir doğumevi

30 yaşındaki yeni anne Kateryna Suharokova oğlunu kucağına alırken sesi titriyordu. "Bu zamanda bebeği doğurmaktan endişeliydim" dedi. “Bebeğin bu koşullarda doğmasına yardımcı olan doktorlara minnettarım. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum.”

Ukrayna`nın kıyı kenti Mariupol`daki doğum hastanesinin bodrum katı, Rus güçlerinin Salı günü kalabalık kentsel alanlara yönelik saldırılarını artırmasıyla sığınağa dönüştü.

Bir doğumevinin sığınağa dönüştüğü Benzer bir sahne Harkiv`de yaşandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, son birkaç gün içinde yoğun nüfuslu kentsel bölgelere Rus hava ve topçu saldırılarında bir artış görüldüğünü söyledi. Bakanlık, Mariupol`un Harkiv ve Herson ile birlikte Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan üç şehirden biri olduğunu söyledi.

Hastanenin üst katındaki doktorlar ise Rusya`nın saldırıları sonrası yaralılara yetişmeye çalışıyor.