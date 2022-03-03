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Ukrayna'da bodrum katına taşınan bir doğumevi

Ukrayna'da bodrum katına taşınan bir doğumevi
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30 yaşındaki yeni anne Kateryna Suharokova oğlunu kucağına alırken sesi titriyordu. "Bu zamanda bebeği doğurmaktan endişeliydim" dedi. “Bebeğin bu koşullarda doğmasına yardımcı olan doktorlara minnettarım. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum.”

Ukrayna`nın kıyı kenti Mariupol`daki doğum hastanesinin bodrum katı, Rus güçlerinin Salı günü kalabalık kentsel alanlara yönelik saldırılarını artırmasıyla sığınağa dönüştü.

Bir doğumevinin sığınağa dönüştüğü Benzer bir sahne Harkiv`de yaşandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, son birkaç gün içinde yoğun nüfuslu kentsel bölgelere Rus hava ve topçu saldırılarında bir artış görüldüğünü söyledi. Bakanlık, Mariupol`un Harkiv ve Herson ile birlikte Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan üç şehirden biri olduğunu söyledi.

Hastanenin üst katındaki doktorlar ise Rusya`nın saldırıları sonrası yaralılara yetişmeye çalışıyor.

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