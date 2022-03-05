Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralini geri aldı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko "Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı" dedi.

Ukraynalı yetkililer, dün Zaporijya nükleer santralinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.

Ukrayna: Rus askeri güçleri Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi

Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'yı hedef almasıyla çatışma yaşanmıştı. Çatışma sonrası santralde çıkan yangın, büyük endişeye yol açmıştı. Bu saldırı 1986 yılında Çernobil'de yaşanan faciayı hatırlatıp dünyayı korkutmuştu.

Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın Çernobil faciasını hatırlattı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldığını açıkladı.