UFO karşılaşması sonrası hamile kaldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) raporunda yer alan bir bilgi tüm dünyayı şoka uğrattı. Belgeye göre bir kadın, uzaylılarla temas sonrası hamile kaldığını iddia etti.Posta.com.tr / Uzaylılarla ilgili polemikler uzun zamandır en merak edilen konulardan biri oldu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da bu konu üzerine yaptığı araştırmalar ve tuttuğu raporlarla gündemde.Pentagon’un İnsan ve Biyolojik Dokular Üzerindeki Anormal Akut ve Subakut Alan Etkileri başlıklı raporu, UFO’ların insanlar üzerindeki etkilerini açıklıyor. Etkilerin arasında en tuhaf olanı ise ‘açıklanamayan hamilelik’.Pentagon'un raporunda bir kadının UFO ile temas sonrasında hamile kaldığını iddia etmesi de yer alıyor.

YAN ETKİ: HAMİLE KALMAK



The Sun tarafından Pentagon’dan talep edilen raporlarda, bir uzaylıyla karşılaşılırsa yaşayabileceğiniz etkiler konusunda bir liste yer alıyor. Bunlara göre zihin okuyabilir, başka bölgeye ışınlanabilir veya hamile kalabilirsiniz.



Raporda uzaylıyla karşılaştığınızda yaşayabileceğiniz yan etkiler konusunda ise, radyasyondan kaynaklanan ısınma ve yanık, ses kaybı, göz yaralanmaları, hafıza kaybı ve ölüm yer alıyor.

Pentagon’un UFO raporlarının 1500’den fazla sayfadan oluştuğu ifade ediliyor. Bu raporların bazı kısımlarına ise erişim izni yok.