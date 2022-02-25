UEFA’dan Rusya kararı:Şampiyonlar Ligi Finali Saint Petersburg’dan alınıp Paris’e verildi

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya’nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacağını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği harekat ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs 2022’de Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı’nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değiştirildi.

Final karşılaşması Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’de oynanacak.

Alınan bir başka karar göre de Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımları, iç sahadaki UEFA müsabakalarını tarafsız sahada oynayacak