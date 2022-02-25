Savaş karşıtları sokaklara döküldü

Rusya’nın Ukrayna’ya taarruz başlatmasının akabinde savaş aksileri Rusya’da sokağa indi. Rusya’nın operasyonlarına karşı çıkan binlerce kişi toplumsal medyadan örgütlenerek, başta başşehir Moskova olmak üzere St. Petersburg ve Ekaterinburg üzere büyük kentlerde sokaklara indi. Gündüz ferdî protestolarla başlayan şovlar, akşam saatlerine hakikat kalabalık kümeler halinde devam etti. Ellerine aldıkları dövizlerde büyük kentlerdeki meydan ve caddelere çıkan şahıslar, “Savaşı durdurun” ve “Putin istifa” üzere sloganlar atarken, gözaltına alınan bir gösterici ise, “Beni tutuklamayın, Putin’i tutuklayın” diye bağırdı.