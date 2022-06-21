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Sapık tesisatçının foyası ortaya çıktı!

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Leslie Burton adlı 44 yaşındaki tesisatçının iş için gittiği evlerde imza attığı iğrenç olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması infial yaratırken tutuklanan Burton'ın bilgisayarından çok sayıda endişe verici görüntü çıkması da sapık tesisatçının durumunun vahametini ortaya koydu.

Sapık tesisatçının foyası ortaya çıktı!
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Tesisatçı Leslie Burton, iş için gittiği evlerde mahrem görüntüleri kayda almak için kadınların yatak odalarına gizli kameralar yerleştiriyordu. Fakat sapık tesisatçının kendini ele vermesi de ironik bir şekilde oldu; Burton, gittiği bir evdeki güvenlik kamerasına yakalandı. Burton'ın yakalandığı görüntülerde yaptıkları da mide bulandırdı.

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KAMERA YERLEŞTİRİYORDU, KAMERAYA YAKALANDI

44 yaşındaki sapık Leslie Burton, gaz kazanlarına servis yaparken evlere gizli cihazlar saklıyordu.

Evli ve üç çocuk sahibi olduğu belirtilen baba, iş için gittiği bir evin güvenlik kamerasına yakalanarak kendini ele verdi.

Evdeki "dadı kamerası"nın, çocukları uyurken göz kulak olmak için ev sahipleri tarafından yerleştirildiği öğrenildi.

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GÖRÜNTÜLER 'PES' DEDİRTTİ!

Ortaya çıkan kamera görüntülerinde Burton'ın yaptıkları mide bulandırdı. Tesisatçı Burton, gittiği evde öncelikle bir yatağın başucundaki çekmeceyi karıştırıyor. Bu sırada bir seks oyuncağı bulan Burton, ardından kendini tatmin ederken görülüyor.

BİLGİSAYARINDAN ÇOK SAYIDA "ENDİŞE VERİCİ" GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Savcı Rob Coyne, polisin Burton'ı tutukladığını ve bilgisayarında çok sayıda endişe verici görüntü bulduğunu söyledi.

Burton'ın ifşa olmasının ardından tesisat firmasından istifa ettiği bildirildi.

Geçen hafta sulh mahkemesinde hırsızlık, röntgencilik ve aşırı pornografi bulundurma suçlarını itiraf etti.

Hakimler uygulayabilecekleri azami 12 aylık hapis cezasının yeterli olmadığına karar verdiğinden, davası hüküm vermek üzere kraliyet mahkemesine gönderildi.

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