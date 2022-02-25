Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor

Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çaldı. Rus ordusu, Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurdu.

Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etti. Yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, şehrin "korkunç roket saldırıları" ile vurulduğunu ve hasarlı binaların ve düşen uçakların kalıntıları olduğunu belirtti.

Kent üzerinde bir savaş uçağı vuruldu. İlk başta uçağın Rusya'ya ait olduğu açıklansa da sonradan Ukrayna uçağı olduğu anlaşıldı.

Rus ordusu karadan ilerliyor

Rusya, hava harekatlarının yanı sıra karadan da kenti baskı altına aldı. Ukrayna ordusu, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kentin etrafındaki 3 köprüyü havaya uçurdu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.