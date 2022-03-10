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Rus hükümeti yıl sonuna kadar ihracatı yasakladı

Rus hükümeti yıl sonuna kadar ihracatı yasakladı
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Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

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