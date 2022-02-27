PUTİNİN PLANI SIZDI : " ON BİNLERCE İNSANI GÖZDEN ÇIKARMIŞ "

Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesinin beklenen bilançosu ortaya çıktı… Moskova’nın hazırladığı gizli bir belgenin sızdığını aktaran İngiliz basını, “Putin, 50 bin askerin ölümüne kendini hazırladı” başlığını atarak endişe verici senaryoyu kamuoyuna duyurdu.

Belgelerde Rusya’nın tıbbi acil durum ile karşı karşıya olduğu ve çok sayıda sağlık görevlisinin de bölgeye gönderildiğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın şu zamana kadar 2800 asker kaybettiğini öne sürse de batılı istihbarat birimleri, Rusya’nın 50 bin askerinin ölebileceğini teyit etti. Yetkililer şu an ölen Rus askerlerinin sayısının 3 bin seviyesine ulaşmış olabileceğini dile getirdi.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Plutnitsky imzalı belgede ise, Rus şirketlerden talep edilen tıbbi malzeme ve ekipmanın listesi yer alıyor. 25 Şubat tarihli belgede olağanüstü bir sağlık durumuna karşı harekete geçilmesi de yer alıyor. Rusya Sağlık Bakanlığı’nın travma, kalp ve çene/yüz yaralanmalarına karşı sağlık personellerine çağrı yaptığı belirtildi.

ABD: RUSYA MOMENTUMU KAYBEDİYOR

Estonya’nın eski Savunma Bakanı Riho Terras da dikkat çekici bir açıklama yaptı. Twitter’dan paylaşımda bulunan Terras, “Putin öfkeden deliye döndü. Savaşın kolay geçeceğini ve her şeyin 1-4 gün arasında biteceğini bekliyordu” dedi. Terras sözlerine, “Ruslar sert bir direnişle karşılaşınca şoka uğradı” diyerek devam etti.

Öte yandan kıdemli bir ABD’li yetkili, “Moskova, beklediğinden daha kuvvetli bir dirençle karşılaştı. Rusya savaştaki momentumunu kaybediyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 12:44