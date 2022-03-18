Müslümanları sarin gazına layık gördüler! Batı medyası bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi.

Rusya ve Ukrayna krizi dünya genelinde Batılı devletlerin ve medyasının ırkçı tarafını da bir kez ortaya çıkardı. ABD'de CNN International kanalında savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunulan programda "Sarin gazının Suriye'de Müslüman ve farklı kültürden insanlara karşı kullanılması bir şeydir ama bu silahlar Avrupalılar üzerinde kullanıldığında Avrupa ülkeleri ne yapacak?" ifadelerine yer verildi. Irkçı söylem Müslüman aleminden büyük tepki topladı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 22. gün geride kaldı. Bölgeden çok sayıda çatışma ve bombalanma haberleri geliyor. Dünyanın gözü sıcak bölgeye çevrilmişken Batılı devletlerin yetkilileri ve medyasında yer alan ırkçı söylem ve eylemler büyük tepki çekti.

"BEYAZ VE HRİSTİYAN OLDUKLARI İÇİN DUYGULAR FARKLI"

Savaştan önce mültecileri ölüme terk eden, kapılarını sonuna kadar kapatan Batı ülkeri ikiyüzlü tutumlarını gözler önüne sererek şimdilerde açık kapı politikasının en büyük destekçisi haline geldi.

Konuya ilişkin Avrupalı bir yetkili de "Dürüst olmak gerekirse Beyaz ve Hristiyan oldukları için duygular farklı" ifadelerini kullanarak ayrılıkçı tavrını açık açık beyan etmişti.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni bir skandal daha patlak verdi.





"SARİN GAZININ MÜSLÜMANLARDA KULLANILMASI BİR ŞEYDİR"

ABD merkezli CNN International kanalında Rusya - Ukrayna savaşının masaya yatırıldığı bir programda "Sarin gazının Suriye'de Müslüman ve farklı kültürden insanlara karşı kullanılması bir şeydir ama bu silahlar Avrupalılar üzerinde kullanıldığında Avrupa ülkeleri ne yapacak?" ifadeleri kullanıldı.

Savaş sonucu ölen masum insanları Müslüman, Suriyeli ve Orta Doğulu olduğu için görmezden gelen zihniyetin sarf ettiği skandal söylemler büyük tepkiyle karşılandı.



İNSANLIK DIŞI YAKLAŞIM

Washington Post'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yürüttüğü askeri harekatla ilgili bilgiler aktarılırken faşizan bir tutum sergilendi. Haberde mültecilere karşı çıkan hükümetler, bir anda açık kapı politikasının en büyük destekçisi olduğunun anlatılması gözlerden kaçmadı. Ayrıca Avrupalı bir yetkilinin "Dürüst olmak gerekirse, Beyaz ve Hıristiyan oldukları için duygular farklı" şeklinde konuşması insanlara yönelik dini inanış yönünden ve ten rengi açısından bir ayrımcılık uygulandığını açıkca gösterdi.

UKRAYNA DAHA UYGAR

Söz konusu yayınlarda kullanılan dilde Ukrayna; Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha "uygar" olarak nitelendirilirken, kullanılan ayrıştırıcı ifadeler ve tavırlar sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.



AMERİKAN CBS NEWS MUHABİRİNDE SKANDAL SÖZLER

Amerikan CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında Ukrayna'daki gelişmeleri anlatırken "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması özellikle sosyal medyada tepki çekti.



"BURASI ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ DEĞİL, AVRUPA"

Amerikalı muhabirin sözleri tepki çekerken bir skandal da İngiltere'den geldi. Bir kadın muhabir de benzer söylemlerle ırkçı dilini açığa çıkardı.

ITV News muhabiri Lucy Watson da bir tren istasyonundan yaptığı yayında "Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa." ifadelerini kullandı.