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Miçotakis çark etti!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, Yunanistan'ın provokasyonlarına sert bir dille yüklenmiş ve "Ey Yunan! İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti. Erdoğan'ın sözleri dünyada ses getirirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ilk yanıt geldi.

Miçotakis çark etti!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türk jetlerine yönelik taciz ve provokasyonlarına sert bir dille yüklenmişti. "Ey Yunan! İzmir'i unutma" diyen Erdoğan, "Fazla ileri giderseniz bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebilir" demişti.

Erdoğan'ın sert sözleri tüm dünyada yankı uyandırırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ilk yanıt geldi.

MİÇOTAKİS'TEN "DİYALOG" MESAJI

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yı Atina'da kabul eden Miçotakis, yaptığı konuşmada Erdoğan'ın açıklamasına da değindi. Miçotakis, Atina'nın Türkiye ile her zaman iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini söyledi.

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Miçotakiz sözlerini, "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" şeklinde sonlandırdı.

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