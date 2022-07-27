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Maymun çiçeğine yakalanan Türk, Birleşmiş Milletler’in sitesinde yayınlandı

İngiltere'de bir hayır kurumu çalışanı olan 35 yaşındaki Harun Tulunay, doktorların tedavi ettikleri en şiddetli maymun çiçeği vakalarından biri olarak hastanede 11 gün geçirdi. Harun Tulunay’ın dikkat çeken açıklamaları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) resmi internet sitelerinden paylaşıldı. Kendi tükürüğünü bile yutamadığını söyleyen Tulunay, “‘Sanırım öleceğim’ dediğimi net olarak hatırlıyorum” dedi.

Maymun çiçeğine yakalanan Türk, Birleşmiş Milletler’in sitesinde yayınlandı
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İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki Harun Tulunay’ın Insider’a yaptığı açıklamalar DSÖ’nün ve BM’nin resmi internet sitelerinde paylaşıldı. Tulunay, “‘Sanırım öleceğim’ dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum” dedi.

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İngiltere’de bir hayır kurumunda çalışan Harun Tulunay, maymun çiçeği virüsü yüzünden 11 gün boyunca hastanede yaşam savaşı verdi. Bu ay başında Londra’da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Tulunay yaşadıklarını da anlattı.

EN AĞIR MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTASI

Insider’da yer alan habere göre; Doktorlar, Harun Tulunay’a, “Tedavi ettiğimiz en ağır maymun çiçeği hastası sensin” diyerek durumunun ne kadar ağır olduğunu belirtti.

DERİM ÇEKLİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM

Harun Tulunay, sürecin başında Covid-19'a yakalandığını düşündüğünü söyledi. Test sonucu negatif gelen Tulunay durumunun ağırlaşması sonucu tekrar hastaneye başvurdu. Harun Tulunay durumunu, “Sanki derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim. Yüksek ateşim vardı ve boğazım ağrıyordu” diyerek durumunu özetledi.

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Tulunay, Londra'da sıcak hava dalgasına rağmen dört battaniyeyle yattığını, ateşten kızarıklıklar çıktığını söyledi.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Tulunay, hastanedeyken hemşireye tükürüğünü yutamadığını söyleyince hemen hastaneye yatırıldı. Hastanede parasetamol ve opioid ağrı kesicilerle tedavi gördü. Tulunay, "Bir arkadaşım beni aradı ve ona hiçbir şey düzelmediği için öleceğimi düşündüğümü söylediğimi açıkça hatırlıyorum" dedi.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren Maymun Çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) harekete geçirmiş, 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan edilmişti.

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DSÖ'nün Avrupa'daki merkezi, 2 Ağustos'a kadar 88 ülkede 27,000'ün üstünde maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilebileceği tahminini yaptı. En son verilere göre, yaklaşık 70 ülkede 17,800 vaka saptandı.

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