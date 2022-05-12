Kim Jong liderliğinde kriz toplantısı yapıldı

Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'den itiraf gibi bir adım geldi. Pandeminin başından beri ülkede koronavirüs (covid-19) vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore ilk vakayı açıkladı. Devletin resmi haber ajansı ulusal acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke son zamanlarda koronavirüsün (covid-19) görülmediği tek ülke olduğu iddiası ile gündemdeydi. Ülkeden itiraf gibi bir adım geldi.

Kuzey Kore pandeminin ortaya çıkmasından neredeyse 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakasını açıkladı. Devlete bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) Lider Kim Jong Un liderliğinde bir kriz toplantısı yapıldığını duyurdu.

DEVLET MEDYASI ADINI KOYDU: ULUSAL ACİL DURUM

Yaşananlar 'ciddi bir ulusal acil durum olayı' olarak nitelendirilirken ülkede virüs kontrol sistemi uygulayacağı açıklandı.

KCNA amacın en kısa sürede virüsün kökünü kurutmak olduğunu belirtti ancak haberde bunun nasıl yapılacağına dair bir detaya yer vermedi.

Kim Jong Un daha sıkı karantina önlemlerinin uygulanacağının sinyalini verirken 'halkın yüksek siyasi farkındalığı sayesinde acil durumun üstesinden kesinlikle geleceklerini' belirtti ve acil durum karantina projesini kazanacaklarını açıkladı.

TÜM ÜLKEDE KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Kim Jong Un bu kapsamda ülke çapında Covid karantinaları emri verdi.

Kuzey Kore, hem Çin yapımı Sinovac aşısı hem de AstraZeneca aşıları için kendisine yapılan teklifleri reddederek nüfusuna bir Covid-19 aşı programı uygulamadı.

Bu nedenle pek çok ülkede sonuna gelinen pandeminin bu ülkede etkisi sürdürmesinden korkuluyor. Uzmanlar ülkenin sert pandemi önlemleri alarak Çin'dekine benzer bir yol izleyebileceğinin de altını çiziyor.

Ülke, pandeminin başlangıcından bu yana sınırlarını kapalı tutarak virüsü dışarıda tutmayı amaçlamıştı.

Bu politikası ise yoksul ülkeye gerekli malzemelerin akışı büyük ölçüde azaldığından korkunç bir ekonomik duruma ve gıda kıtlığına yol açtı.

Ülke basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin başkenti Pyongyang'da saptanan vaka Omicron belirtileri gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 09:47