Joe Biden'dan NATO'ya bağlılık, düşmana gözdağı hamlesi

Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO’nun doğu kanadının Rusya’nın Ukrayna’yı işgal korkusuna karşı hem müttefiklerine hem de düşmanlarına Amerika'nın bağlılığını göstermek amacıyla, 2 bin ABD askerini Polonya ve Almanya’ya gönderecek, 1000 askerini de Almanya’dan Romanya’ya kaydıracak. Rusya ise bu konuşlandırmayı temelsiz ve yıkıcı olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yeni bir telefon görüşmesi yaptı. Ancak Putin, Batı’nın Rusya’nın güvenlik endişelerine yer vermediğini ve Johnson Rusya’nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı 100 bin askeri işaret ederek işgal endişesi nedeniyle her iki hükümet de müzakerede bir ilerleme gösteremedi. Biden yönetimi, krize diplomatik bir çözüm bulunmasını baltalamadan ABD’nin kararlılığını göstermeyi amaçlıyor.

3 ÜLKEYE ÖZELLİKLE ASKER GÖNDERMEDİ

Biden, eskiden Sovyetler Birliği’ne bağlı olan NATO’nun doğu kanadındaki üç Baltık ülkesine (Estonya, Litvanya ve Letonya) özellikle asker gücü göndermedi. Ukrayna’ya henüz hiçbir ABD askeri gönderilmedi. Putin’in ise Ukrayna’yı işgal edip etmeyeceği hala belirsiz.

Bununla birlikte, Doğu Avrupa’daki Amerikan askerlerinin artırılması, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalini artırıyor.

Ukrayna sınırı

ABD'nin Polonya'da askeri var ve Romanya ise Putin’in tehdit olarak gördüğü bir NATO füze savunma sistemine ev sahipliği yapıyor. ABD'nin bölgedeki varlığı, 2014’teki Rusya'nın Ukrayna'yı ilk işgalinden beri arttı.

Pentagon basın sekreteri John Kirby, yakında konuşlandırılacak Amerikan kuvvetlerinin, ABD ve müttefik savunma pozisyonlarını geçici olarak desteklemeyi amaçladığını söyledi.

'KALICI DEĞİL'

Kirby, bunun amacının müttefiklere güven vermek olduğunu vurgulayarak, "Bunlar kalıcı hareketler değil" dedi.

Moskova’dan üst düzey bir yetkili ise ABD’nin bu hareketlerinin krizi daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, “Asılsız yıkıcı adımlar, yalnızca askeri gerilimi körükleyecek ve siyasi karar alanlarını daraltacaktır” dedi.

Yeni konuşlandırılacak olan 2 bin ABD askerinin 1700’ü Polonya’ya gidecek olan 82. Hava İndirme Tümeni piyade tugayının üyeleri. Diğer 300 kişi 18. Hava Birlikleri'nde ve Pentagon'un "ortak görev gücüne uygun karargah" olarak adlandırdığı şekilde Almanya'ya gidecek.

Romanya'ya giden 1.000 ABD askeri, Almanya'nın Vilseck kentinde üslenen 2. Süvari Alayı'nın üyeleri.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 10:33