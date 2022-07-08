Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde Nara kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan Shinzo Abe hastaneye kaldırıldı.



SALDIRGAN 40'LI YAŞLARINDA

Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe, Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve amatör kameralara yansıyan görüntülere göre, gri bir tişört ve bej rengi bir pantolon giyen 40’lı yaşlarındaki bir erkek saat yerel saat ile 11.30 sularında Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınlarında halka hitap eden Abe’ye arkadan yaklaştı.

O ANDA YERE YIĞILDI

Ardından 2 el silah sesi duyulurken, Abe ikinci atışın ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulduğu kaydedilen Abe yakındaki bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçma çabası göstermeyen zanlıyı cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alırken, saldırıda kullanılan silah da bölgede ele geçirildi.

GÖREVDEYKEN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

İlk kez 2006’da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012’de göreve geri dönmesinin ardından ise ekonomi ve çalışma tarzı reformları üzerine çalışmıştı. Abe, çocuk bakımı konusunda devlet desteğini teşvik etmek için de çaba harcamıştı. Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası pasifist Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ülkeye dönüşü için yürüttüğü çalışmalarla da gündeme gelmişti.

YOLSUZLUK SKANDALI

Abe, çeşitli yolsuzluk iddiaları ile de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Japonya’da devlete ait bir arazinin Başbakan Shinzo Abe’nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, ayrıca yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi taraftarlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirilmişti.



SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Japon ekonomisini canlandırma ile deflasyonu önlemeyi amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen bir dizi politikayla uzun yıllar halkın desteğini kazanan Abe, son olarak ise Covid-19 salgınında yeteri kadar sorumluluk almamakla eleştirilmişti. Salgın süresince zaman zaman gözlerden uzak kalmayı tercih eden Abe’nin bu seçimi sağlık sorunları yaşadığı ve başbakanlık görevlerini yürütmekte zorlandığı iddialarını güçlendirmişti. Abe, görev süresi boyunca kontrol altında tutabildiği ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden kötüleşmeye başladığını ifade ederek, 28 Ağustos 2020’de istifa etme kararı aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Abe, 2019 yılında görevinde 2 bin 887 güne ulaşarak Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde etmişti. Başbakanlık görevini bırakmasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti’de (LDP) siyaset yapmayı sürdüren Abe, bugün Nara’da da Pazar günü yapılacak üst meclis seçimlerinde yarışacak bir LDP adayını desteklemek üzere bulunuyordu. (İHA)