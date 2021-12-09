İsviçre, intihar kapsülünü onayladı

İsviçre’de hayatını sonlandırmak isteyen kişilerin kullanması için ‘intihar kapsülü’ icat edildi. Kapsül, İsviçre‘deki yasal incelemeden geçti.

Ötanazinin yasal olduğu İsviçre’de hayatını sonlandırmak isteyenler için intihar kapsülü icat edildi. Russia Today’in haberine göre, hayatını sonlandırmak isteyen kişiler tarafından kullanılması amacıyla üretilen kapsülün, İsviçre’deki yasal incelemeden başarıyla geçtiği belirtildi.

Üç boyutlu yazıcı ile üretilen Sarco isimli icadın tasarımcısı Dr. Philip Nitschke, kapsülün içerisine enjekte edilen nitrojen ile kişinin oksijeni kısıtlanarak hipoksi veya hipokapni nedeniyle ötanazi işleminin sona ereceğini ifade etti.



Nitschke, İsviçre medyasına verdiği demeçte, kullanıcıların kapsülün içerisinde bulunan düğme ile istedikleri zaman işlemi başlatabileceklerini söyledi. Nitschke, kullanıcının önce biraz şaşkınlık hissedeceğini daha sonrasında ise hoşnutluk duygusu olan ‘öforik’ aşamasına geçeceğini belirtti.

Tüm sürecin 30 saniyede tamamlandığını söyleyen Nitschke, “Hiçbir yasal sorun yok. Kapsül, 2022 yılında İsviçre’de kullanıma hazır olmalı” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 09:46