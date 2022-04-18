İsveç'te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.

Aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti.

İsveç’te polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakıldı! Ülke yangın yerine döndü

ÇIKAN OLAYLARDA ŞU ANA KADAR 16 POLİS YARALANDI

Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana patlak veren olaylarda şu ana kadar 16 polisin yaralandığı ve çok sayıda polis aracının ateşe verildiği ifade edildi.

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