İngiltere bu olayı konuşuyor!

İngiliz sivil toplum kuruluşları, sağlık ve sosyal bakım personelinin hayat pahalılığı nedeniyle işlerini bırakıp OnlyFans yıldızları haline geldiğini iddia ediyor. Bazılarının ayda 50.000 sterlin kazandığı yetişkin sitesi için ön saflardaki sağlık ve bakım alanlarında yorulmak bilmeyen ve düşük ücretli rolleri değiştiriyorlar.

YÜZDE DÖRT ZAM YAPILDI

Sendikalar, rekor enflasyonun bu yılki yüzde 4'lük maaş artışını 'büyük bir maaş kesintisi' haline getirmesiyle, çalışanların sürüler halinde 'daha iyi ücretli, daha az stresli işler' için ayrıldığı konusunda uyardılar.

Daily Mail’in haberine göre; özellikle sağlık sektörüne yeni adım atmış gençler az buldukları ücretler ve yoğun çalışma temposundan ötürü işlerini bırakıyor.

ENDİŞE DUYUYORLAR

İşçi destek derneği Beyond The Street, OnlyFans’a yönelen sağlık çalışanlarının artmasından 'derin endişe duyduğunu' söyledi. Bir sözcü MailOnline'a şunları söyledi: 'Finansal güvenlik açığı, seks ve çevrimiçi cinsel içeriğin satışında bir itici güç olabilir.'

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, 08:52