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Hepsi bir oldu! Dehşete düşüren damat cinayeti

Gaziantep’te her detayı dehşete düşüren bir damat cinayeti meydana geldi. Öfkeli kayınpeder damadıyla tartıştı. Bu tartışma, kayınpedere, kızı ve oğlunun da katıldığı bir kovalamacaya dönüştü. Hepsi bir olup damada kaza yaptırdıktan sonra kayınpeder, şarampole yuvarlanmış halde yaralı olan damadın yanına gidip av tüfeğiyle vurup öldürdü. Korkunç cinayetin ardından ölen şahsın eşi, kayınpederi ve kayınbiraderi gözaltına alındı.

Hepsi bir oldu! Dehşete düşüren damat cinayeti
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Gaziantep'te meydana gelen damat cinayetinin her bir detayı kan dondurdu. Akşamüstü yaşanan olayda; eş, kayınpeder ve kayınbirader bir olup damadı öldürdü. Üç kişi motosikletli damadı kovalayıp önce kaza yaptırdı ardından yaralı halde olan damadı kurşunlayıp katletti. Akıllara durgunluk veren cinayette 3 kişi gözaltına alınırken ayrıntılar dehşete düşürdü.

İŞTE GAZİANTEP'TEKİ KORKUNÇ DAMAT CİNAYETİ

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sırasöğüt Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan damat Halil Ağbaş ile kayınbaba İ.D. arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken motosikletine binen Ağbaş, mahalleden ayrıldı. Arabasına binerek yola çıkan öfkeli kayınbaba damadını takibe alırken Ağbaş’ın eşi G.A. ile kardeşi B.D. ayrı bir ticari araçla babasının peşinden çıktı.

ÖNCE KAZA YAPTIRDILAR, SONRA ÖLDÜRDÜLER

ÖNCE KAZA YAPTIRDILAR, SONRA ÖLDÜRDÜLER

Ticari aracı kullanan kayınbirader B.D., yolda motosikletle seyir halinde olan Ağbaş’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle şarampole yuvarlanan Ağbaş, hafif yaralandı. O esnada aracından inen kayınbaba İ.D., av tüfeğini alarak yaralı damadının yanına gitti. Av tüfeğiyle yaralı damadına üst üste ateş eden kayınbaba, Ağbaş’ın eşi olan kızı ile oğlunu alarak aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yaralı damat olay yerinde hayatını kaybederken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri damat Halil Ağbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAYINPEDER, KAYINBİRADER VE EŞİ GÖZALTINDA

KAYINPEDER, KAYINBİRADER VE EŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri katil zanlısı kayınbaba İ.D. ile ona yardım eden kızı G.A. ile oğlu B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Damat Ağbaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin Ağbaş’ın ölümüyle ilgili araştırması sürüyor. (İHA)

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 09:02
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