Eski hostes anlattı!

Almanya’da yaşayan 30 yaşındaki Eva Benetatou, eski bir hostes olarak uçak yolculukları sırasında yaşadığı ilgiç deneyimlerden söz etti. Özellikle uzun seyahatlerde yolcuların kimsenin fark etmediğini düşünerek rahat davrandığını belirten Benetatou 230 bin sosyal medya takipçisini uçak personelinin her zaman yolcuların neler yaptığını bildiği konusunda uyardı. Kabin memuru olarak çalıştığı yıllarda karşılaştığı durumlardan örnekler veren Benetatou herkesi şaşırtmayı başardı.

“KESİNLİKLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYİN”

Yolcuların uçak yolculuğu sırasında cinsel eylemlerinin garip bir şekilde arttığından söz eden Benetatou, “Yolcular her zaman, herkes uykuda olduğu için uzun mesafeli rotalarda kimsenin fark etmeyeceğini düşünüyor. Ama her 15 ila 30 dakikada bir devriyemiz var ve birkaç kez tuvalette birilerini yakaladım. Ben de kokpit dahil olmak üzere uçak içinde pek çok yerde cinsel ilişkiye girdim. En kötü yerin tuvalet olduğuna yemin ederim. Kesinlikle cinsel ilişkiye girmeyin” dedi.

“BAŞLANGIÇTA NASIL TEPKİ VERECEĞİMİ BİLEMİYORDUM”

Uçak yolculuklarının kabin memurları açısından zorlukları olduğundan söz eden 30 yaşındaki Benetatou, “En kötüsü erkeklerin battaniyenin altında mastürbasyon yaptığı anlardı. Onları görmek her zaman mide bulandırıcıydı. Başlangıçta nasıl tepki vereceğimi bilemiyordum. Onların adına ben utanıyordum” diye konuştu.