Barones Ece, Türklerin mezarlık sorununa el attı

YASA teklifi, özel mezarlık alanlarının sahiplerine yüklenen sorumlulukları devletin sahip olduğu mezarlık alanlarıyla aynı seviyeye getiriyor. Barones Ece, sosyal medya hesabından “Özel mülkiyet sahiplerinin hesap vermediği günler geride kaldı” dedi. Kıbrıs Türkü Liberal Demokrat Partili Ece, annesinin, kardeşinin ve pek çok yakın akrabasının defnedildiği mezarlıktaki koşulların iyileştirilmesi için yürütülen kampanyada başı çekiyor. Yasa teklifinin hem Avam hem de Lordlar Kamarası’nda tüm partilerin ve sektör temsilcilerinin desteğini aldığını belirten Ece, “Tottenham Park Mezarlığı’nda sevdikleri yatan ailelerin şikâyette bulunduğunu, kendi milletvekillerinin de çok destek olduğunu vurguladı. İngiltere’de mezarlıkların sorumluluğunu alan Adalet Bakanlığı da Tottenham Park Mezarlığı’nın durumu ve yönetimi hakkında bir soruşturma başlattı.

BELEDİYE SATIN ALAMADI

Tottenham Park Mezarlığı, İngiltere’de yaşayan ve burada defnedilmeyi tercih eden Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin defnedildiği başlıca mezarlıklardan biri. Özel mülkiyetteki mezarlık, 1912’de açılmıştı ve 6 bin kişilik mezar yeri bulunuyor. Ancak mezar yerlerinin tekrar tekrar kullanılması nedeniyle, mezarlıkta şu an da 48 bin mevtanın yattığı, hatta bazı mezar yerlerinde üst üste 7 ila 8 mevtanın bulunduğu belirtiliyor. Mezarlıkta yakınları olanlar, alanın yeniden devlet kontrolüne alınması için bir kampanya başlatmışlardı. Geçen nisan ayında Enfield Belediyesi, mezar yerini mülk sahibi Peter Demetriou’dan satın almaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.