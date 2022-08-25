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Adı 'Dörtlü evlilik'! İkizler birbirleriyle evlendi, çocuklarını gören inanamadı

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan tek yumurta ikizi kız kardeşler Briana ve Brittany Deane (35), yine kendileri gibi tek yumurta ikizi olan Josh ve Jeremy Salyers (37) ile evlendi. Her iki çift de, geçen sene bir erkek bebek sahibi oldu. Nadir görülen bu durum, ailelerin sosyal medyada gördüğü ilgi sayesinde manşetlere taşındı.

Adı 'Dörtlü evlilik'! İkizler birbirleriyle evlendi, çocuklarını gören inanamadı
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Adı 'Dörtlü evlilik'! İkizler birbirleriyle evlendi, çocuklarını gören inanamadı

ABD'den tek yumurta ikizi kız kardeşler Briana ve Brittany Deane, yine tek yumurta ikizi erkek kardeşler olan Josh ve Jeremy Salyers ile evlendi. İki çift de geçen yıl, birer erkek bebek dünyaya getirdi. Ortaya çıkan nadir durum, sosyal medyada büyük ilgi görünce haberlere de konu oldu.

İKİZLER GÜNÜ FESTİVALİ'NDE TANIŞTILAR

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Brittany ve Briana, Jeremy ve Josh ile 2018 yılında, İkizler Günü Festivali'nde tanıştılar. İkisi de, tanışmalarından tam bir yıl sonra dünya evine girdiler. Ağustos ayında gerçekleşen düğün törenlerinin ardından hep birlikte balayına gittiler. Aynı yerde, farklı odalarda kaldılar.

SADECE KUZEN DEĞİLLER

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O zamandan beri bir evi paylaşan dörtlü, geçtiğimiz yıl iki erkek bebeğin de aralarına katılmasıyla ailelerini genişletti. Şimdi bir yaşında olan Jax ve Jett isimli kuzenler 3 ay arayla doğdular. Ancak onlar sadece kuzen değil çünkü DNA’ları aynı olduğu için aynı zamanda kardeşler ve bu durum 'dörtlü ikiz' olarak adlandırılıyor.

İLGİ GÖRÜYORLAR

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Hikayelerini sosyal medya üzerinden paylaşan aile büyük ilgi gördü. Birçok kişi kafa karışıklığı içinde takibe devam ederken kimileri de duruma bilimsel açıklamalarla açıklık getirdi. Şimdi 219.000 civarında takipçileri olan aile, sosyal medyayı da aktif şekilde kullanıyor.

DÜNYADA SADECE 300 TANE

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Josh ile evli olan ve Jett'i doğuran ikiz Brittany, yaptığı açıklamada, çocukların benzersiz durumunun onları sıradan kuzenlerden daha yakın akraba kıldığını söyleyen teorileri doğruladı. Brittany, dünyada bilinen sadece 300 ‘dörtlü evlilik’ olduğunu söyledi.

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