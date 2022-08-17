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ABD'de maymun 911'i aradı

ABD'de maymun 911'i aradı
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ABD'de bir hayvan koruma parkından gelen ve polisi harekete geçiren acil çağrının maymun tarafından yapıldığı anlaşıldı.

ABD'nin California eyaletinde polis, 911 hattına yapılan çağrının ardından söz konusu bölgeye gitti.

Herhangi bir insana rastlayamayan ekip, çağrının kaynağını bulmak için çalışmayı derinleştirdi.

Nihayet, aramanın tesise ait golf arabasındaki bir telefondan ve bir kapuçin maymunu tarafından yapıldığı tespit edildi.

Kapuçin maymunlarının, buldukları nesneleri kurcalamayı seven, meraklı hayvanlar olduğu biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 09:46
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