Rizeli ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer) hayatını kaybetti!
Geçtiğimiz yıl corona virüse yakalanan, günlerce yoğun bakımda kalan ve daha sonra böbrek yetmezliği hastalığıyla boğuşan ‘Cimilli İbo’ lakaplı İbrahim Özer hayatını kaybetti. Cimilli İbo'nun vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. İbrahim Özer'in cenaze detayları da belli oldu.
Daha sonra ünlü sanatçı, böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü.
2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in durumu iyiye gitmiş, tedavisine evde devam edilmişti.
Cimilli İbo, geçtiğimiz yıl corona virüse yakalanmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı.
Cimilli İbo, böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Özer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.