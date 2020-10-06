Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.

Kiraladıkları köy evinde yaşayan Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Serdar Oral

Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Haberi alan Oral'ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi. Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.



Çiftin evliliğinden iki çocukları dünyaya gelmişti.

SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmanın genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi.

Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Namal'dan önce iki evlilik yapan Oral'ın bu evliliklerinden toplam üç çocuğu bulunuyor.