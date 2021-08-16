Kıbrıslı Ünlü Şarkıcının Annesi Hastaneye Kaldırıldı

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Kıbrıslı Ünlü Şarkıcının Annesi Hastaneye Kaldırıldı
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Kıbrıslı sanatçı Işın Karaca’nın annesi hastaneye kaldırıldı

Kıbrıslı ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın, Kıbrıs'ta yaşayan annesi Şeniz Büyükkaraca hastaneye kaldırıldı. Annesinin rahatsızlandığını duyan sanatçı, Urla'daki evinden hemen ilk uçakla Kıbrıs'a geldi.

Kıbrıslı ünlü şarkıcı Işın Karaca’nun, Kıbrıs'ta yaşayan annesi Şeniz Büyükkaraca hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan Karaca'nın annesinin felç geçirdiği tespit edildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra 24 saat kontrol altında tutulacak annesinin rahatsızlandığını duyan sanatçı, Urla'daki evinden hemen ilk uçakla Kıbrıs'a geldi.

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