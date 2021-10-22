İnternette sahte diploma satışı: ODTÜ diploması 450 TL

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için 5 yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte diploma satışı sürüyor. Türkiye'deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesi internette 500 TL'ye satılıyor.

Sözcü'den Sultan Uçar’ın haberine göre, sahte diploma satan internet sitelerinden birine sadece, “iyi günler” yazdık. 34 dakika sonra geri dönüş yapılıp, “Merhaba, formu doldurun. Size geri dönüş yapılacak. Önce taslak hazırlıyoruz. Onaylarsanız, ödeme yapıyorsunuz. Baskıya veriyoruz ve kargo ediliyor. Fiyat 500 TL. Noter tasdikli ve 2 günde teslimat. Kapıda ödeme yok. Lütfen ısrarcı olmayın. Saygılar” denildi.

'Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur'

“ODTÜ ve Boğaziçi diploması da yapıyor musunuz?', ‘Hangi fakülteler var?', ‘Sahte olduğu anlaşılır mı?', ‘İşsizim, indirim yapar mısınız?', ‘Kimse duymaz değil mi?” diye sorduk. “ODTÜ ve bütün üniversiteler, fakülteler var. Gerçeğinin birebir aynısı. Kimse anlamaz. 2007'den öncesi ise zaten sorgulama yapılmıyor. Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur. Tabii ki kimse duymaz. İnternet bankacılığından cebe havale olacak” şeklinde cevaplandı.

Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Cemal Afacan da, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Son dönemde diplomalar barkodla üretilip, elektronik ortamda e-devletten belge gerçekliği tespit ediliyor. Diplomalar üzerindeki soğuk damga ve mühürlerde noterlerimiz uzmanlaştı. Son yıllarda sahte diploma yapmak zor. Eskiden çok gelirdi. 2007 öncesi tarihli gelen evrakları biz de hemen tasdik etmiyoruz. Türkiye Noterler Birliği olarak ID verilerek, bütün diplomaların ortak bir havuzda toplanması projemiz vardı. Doğrulukları, bu havuzdan kontrol edilebilir.”

İsteyene satılık isteyene kiralık

Sahte diplomalar dışında ayrıca internette orijinal diplomalarını kiralayan ve satanlar da var. Jeoloji mühendisinden, öğretmenliğe, hemşirelikten, eczacılığa kadar bir çok orijinal diplomanın yanı sıra usta öğretici direksiyon sertifikası, gemi adamı, kuaförlük gibi ustalık belgeleri de 5 bin TL'ye kadar satılıp, kiralanıyor.