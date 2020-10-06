Günün Aşk sağlık ve kariyer yorumları

6 Ekim günlük burç yorumları burçseverler tarafından merak ediliyor. 6 Ekim Salı günlük burç yorumlarında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Burcunuz 6 Ekim’ta aşk, sağlık, para hususlarında sizlere neler söylüyor? İşte 6 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

Günün Aşk sağlık ve kariyer yorumları
banner23

6 Ekim 2020 Salı Koç Burcu Yorumları

Maddi anlamda zorluklar yaşayabileceğin bir gün olabilir. Maddiyat ile ilgili çevrenle etkileşim halinde olacaksın. 

6 Ekim 2020 Salı Boğa Burcu Yorumları

Bugünlerde tutumlu olmalısın, tasarruf yapmalısın. Yoksa ay sonu zorlayacak. Özel ilişkilerinde alttan almalısın, tartışmalar yaşayabilirsin. 

6 Ekim 2020 Salı İkizler Burcu Yorumları

Bugün yoğunlaşman gereken projeler var. İlişkinde tartışmalar yaşayabilirsin. 

6 Ekim 2020 Salı Yengeç Burç Yorumları

Son derece huzursuz bir ruh hali içerisindesiniz. Herkes arkanızdan konuşacak. 

6 Ekim 2020 Salı Aslan Burç yorumları

Arkadaş ortamında yeni insanlarla tanışacaksın. Bir ikna konusu var, iddiaya bile girebilirsiniz.

6 Ekim 2020 Salı Başak Burç yorumları

Seninle aynı işi yapanlarla iletişime geçip kendi fikirlerini sunacaksın. İletişim konuları bugünlerde sürekli ön plana çıkacak.

6 Ekim 2020 Salı Terazi Burç Yorumları

Kariyerinle ilgili hedefler yapmalısın. Hepsine yoğunlaşmak yerine hedeflerini bölerek adım adım planlarını gerçekleştirmelisin. Hukuksal meseleler ile ilgili gelişmeler yaşanabilir.

6 Ekim 2020 Salı Akrep Burç Yorumları

Yatırımlarınızdan mutlu haberler alacaksınız. Ekonomik anlamda yüzünüz gülecek. Ama ilişkiler anlamında sıkıntılı bir gündesiniz. 
 
6 Ekim 2020 Salı Yay Burcu Yorumları

Aşk hayatınızda değişimler yaşanabilir, iletişim sorunları yaşayabilirsin. Bugünlerde net olmalısın. 

6 Ekim 2020 Salı Oğlak Burç Yorumları

İş yerinde bazı arkadaşlarının davranışlarına takılabilirsin. Problemler, zıtlaşmalar yaşanabilir. 

6 Ekim 2020 Salı Kova Burç Yorumları

Aşk hayatın bugün kıpır kıpır, sabah saatlerinden itibaren kalbin pır pır uçacak. Ev ve iş arasında uyum sürecinde zorlanabilirsin. 

6 Ekim 2020 Salı Balık Burç Yorumları

Ev ve ailevi ilişkilerde iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.  Ailendeki bir birey ile aranda zorlanmalar olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı kararı
11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı kararı
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18