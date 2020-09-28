Günlük burç yorumları! (28 Eylül 2020 Pazartesi)

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Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
Son zamanlarda meşgulseniz, korkmayın. Eğlenmek sizin için biraz yabancı bir kavram haline gelmiş olabilir ancak yakında bu durum değişecektir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özellikle eski sevgililerden veya terapistlerinizden; üzerinden çok fazla zaman geçmiş olaylardan ve ağır işlerden kaçının. Bunları yarım bırakıp sonra devam etmek daha doğru.
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BOĞAGÜNLÜK BURÇ YORUMU Harika bir gün geçirmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki! Ama sabrettiğinizde bir kuruş bile harcamadan çok eğlenebileceğinizi göreceksiniz.
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İKİZLERGÜNLÜK BURÇ YORUMU İçinde olabileceğiniz herhangi bir rutinden kurtulun ve yeni bir şey keşfedin. Bu keşfettiğiniz şeyler zihninizi harekete geçirecektir.
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YENGEÇGÜNLÜK BURÇ YORUMU Belirli bir durumun sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Ruh sağlığınızı koruyun. Bu kendinize biraz zaman ayırmak anlamına geliyorsa, öyle olsun. Çok daha fazla enerjiyle geri döneceksiniz.
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ASLANGÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkasının vücut tipini kıskanmak normaldir, ancak unutmayın, herkes her türlü kıyafeti giyemez. Başka birinin asla hayal bile edemeyeceği kadar çekici görünebilirsiniz bunu unutmayon. Güçlü yönlerinizle ortaya çıkın.
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BAŞAKGÜNLÜK BURÇ YORUMU Kemerleri sıkmaya başlayan bir arkadaşınızı örnek alın. Şu anki para durumunuz iyi olsa bile, gereksiz harcamaları bir süre kısmak size zarar vermez.
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TERAZİGÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda oldukça çılgın hissediyorsunuz ve istediğinizden daha hızlı ilerliyorsunuz. Bir dinlenme noktası bulmak için iyi bir zaman, sadece bir şeyler düşünmeye zaman ayırmak için.
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AKREPGÜNLÜK BURÇ YORUMU Hava durumu veya spor tartışması yapanlari sizi etkilemeyecek. Aklınız daha büyük şeylerle, belki politika veya felsefe ile ilgileniyor. Sizin seviyenizde olacak birini arayın.
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YAYGÜNLÜK BURÇ YORUMU İletişim kurmak sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinlemek demektir. Farklı görüşlere illa inanmak zorunda değilsiniz, ancak yapabileceğiniz en dığru şey onlara saygı duymaktır.
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OĞLAKGÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizle aşk hayatınızın öngörülemezliğini kutlayın. Beklenmedik bir olay yüzünden planlarınızda bir değişiklik yapmak zorunda değilsiniz. Bunu sadece evrenin keyifli bir dolambaçlı yolu olarak düşünün.
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KOVAGÜNLÜK BURÇ YORUMU Farklı fikirlerin sizi yoldan çıkarmasına izin vermeyin. İşler yolunda gitmiyorsa insanlar fikirlerini söylemekte özgür olmalı. Tepki vermeden önce her şey iyice dinleyin.
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BALIK İyi görünmek, kendiniz hakkında daha iyi hissetmenizi sağlar, ancak tüm bu bakım rutinlerini kendiniz için yaptığınızdan emin olun. Eşinizin uzun saçları sevmesi kimin umurunda?
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