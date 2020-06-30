Ebru Şallı'nın evlat acısı dinmiyor...

Kısa süre önce oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım geldi. Küçük oğlu Pars'ı nisan ayında toprağa veren Şallı, oğluyla fotoğrafını paylaşarak 'seni çok özledim ponçiğim' yazdı.

Eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti.

Evladını kaybetmenin acısını yaşayan 43 yaşındaki Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım duygulandırdı.

Pars ile fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı şu notu düştü:

Kavuşmak güzeldir sarılmak da... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim...



