Corona virüsünün çaresi Kıbrıs'ta bolca bulunan zeytinde ortaya çıktı

Resmi verilere göre dünya çapında 34 milyondan fazla insana bulaşan Covid-19 ile ilgili kritik bir açıklama geldi… Çevre koruma örgütü ve köpekbalıklarını korumak için kurulan Shark Alliens isimli kuruluş, dünyanın farklı ülkelerinde devam eden aşı yarışıyla ilgili bir duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada aşılarda aktif güçlendirici görevi yapan skualen maddesinin köpekbalığı karaciğerinde bulunduğu belirtilirken, “Dünya üzerindeki herkese iki doz aşı vermek için 500.000 köpekbalığı katledilecek” ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada Almanya’nın 2009 yılında domuz gribi aşısı geliştirirken benzer bir yöntem uyguladığı ve skualen elde etmek için köpekbalıklarını kullandığı aktarıldı. Örgüt adına açıklama yapan Stefanie Brendl, “Hem doğaya ve yabani hayata zarar verilecek, hem de böyle bir aşı maddesi alma tekniği sürdürülebilir değil” diyerek, aşı çalışması yapan ülkeleri gerekli maddeleri yetiştirilecek bitkilerden elde etmesi gerektiğini söyledi.

Çevrecilerin işaret ettiği, hayvansal skualen (Squalene) yerine kullanılabilecek bitkisel skualen ise en fazla zeytinde bulunuyor. Hücre zarına yerleşip vücudu koruyan bu maddenin yer aldığı zeytin ve zeytinyağının ideal ülkesi ise Türkiye…

Çevreciler, corona virüsü aşısının geliştirilmesi için zeytinde bulunan bileşenlerin kullanılması gerektiğini savunuyor.

HÜCRELERİ KORUYUCU MADDE

Zeytinyağı yüksek miktarda antioksidan, omega 3 ve squalene (skualen) içeriyor. Bunlar hücre yenileyici ve tamir edici özelliğe sahip maddeler. Bebeklerde ve küçük yaşlarda insan vücudu yüksek oranda skualen üretiliyor ve ileri yaşlarda bu oran azalıyor.

İşte bu nedenle, hem kırışıklıklar hem de vücutta direnç kaybı oluşuyor. Zeytin de bu maddeyle dolu. Hücre zarına yerleşip onları koruyan ve Akdeniz halkı tarafından bir “cilt ustası” gibi kullanılan zeytinyağı ile zeytin özleri, hatta skualen özü, çok sayıda serumun dışında kişisel bakım kreminin de ana maddesi durumunda.

SKUALEN NEDİR?

Skualenler hidrojen ve karbondan (C30 H50) oluşan, doymamış yağ oranı yüksek bir hidrokarbon. Cilt bakımında doğal olarak bulunan bu madde, hücrelerin yenilenmesinde ve cildin canlı kalmasında büyük rol oynuyor. Köpekbalığının karaciğer yağında bulunduğu düşünülen skualenin araştırmalar sonucunda belli başlı bitkilerde de bulunduğu tespit edildi.

Birçok sterolün ve sterol benzeri kimyasalın kaynağı olan zeytin ağacı bitkiler arasında skualenlerin en büyük kaynağı.

Skualenlerin ana bileşeni özel bir madde olan izoprenoid. Hücre dostu izoprenoid hücre zarına yerleşip vücudu koruyan eşsiz özelliklere sahip bir antioksidan. Doğal olarak vücutta bulunan bu madde hücrelerin yenilenmesinde ve cildin canlı kalmasında büyük rol oynuyor.

Zamanla vücuttaki skualenlerin oranı azalıyor. Dışarıdan skualenin alınmasının yan etkisi yok ve aksine bir çok yararı da kanıtlanmış durumda.