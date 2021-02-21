Balkonda Sebze Yetiştirmenin Püf Noktaları

Bahçeli bir evde yaşamak hepimizin hayallerini süsler. Güller arasında dolanıp ağaçtan taze bir portakal koparmayı, mis kokulu bir nane demeti toplamayı hepimiz isteriz.
Balkon Bahçeciliği Nedir? Balkon bahçeciliği nasıl yapılır?
Balkon bahçeciliği, adından da anlaşıldığı gibi bahçesi olmayan kişilerin, evlerinin balkonlarında kendilerine minyatür bir bahçe oluşturmaları demektir. Balkon bahçeciliğinde sebze ve meyveler uygun saksılarda yetiştirilir.
Balkonda Bitki Yetiştirmenin Püf Noktaları Nelerdir? Nelere Dikkat Etmek gerekir?
- Mekan, balkonda bitki yetiştirmek isteyenler için önemli bir ayrıntıdır. Balkonlarını bahçeye çevirmek isteyenlerin evlerinin buna uygun büyüklükte, güneş ve hava bakımından bitki yetiştirmeye uygun bir konumda olması gerekir. Örneğin cam ile kapatılmış balkonlar bahçe olmak için gayet uygundur. Özellikle kış aylarında soğuktan ve kötü hava koşullarından korunma açısından avantaj teşkil ederler. Güneş alan bir balkonda meyve, sebze hatta ağaç bile yetiştirilebilir. RUTUBETLİ BALKONLAR, BAHÇE OLMAK İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ DEĞİLLERDİR
- Toprak, bir karışım olmalıdır. Dış mekan bitkilerine uygun olarak hazırlanmış ama aynı zamanda içerisinde kum ve biraz da gübre barındırabilmelidir. Temiz ve böceklerden arındırılmış sağlıklı bir toprak kullanılmalıdır. Torf toprak da bu karışıma eklenebilecek toprak çeşitlerinden biridir.
- Konum balkon bahçeniz için oldukça önem teşkil eder. Balkonunuz ne kadar güneş alıyor, hangi cephede iyice tespit edilmeli ve bahçe öyle şekillendirilmelidir. Kısmi olarak güneş alan bir balkonunu varsa saksılar ona göre yerleştirilmelidir.
- Sulama düzenli yapılmazsa bahçenizden beklediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bu sebeple güneş daha tam doğmadan, sabah sulama yapılması önerilir.
AKŞAM YAPILAN SULAMA SONRASI TOPRAK NEMLİ KALABİLİR VE BUNA BAĞLI OLARAK MANTAR OLUŞUMU GÖRÜLEBİLİR.
- Saksı Seçimi bir diğer dikkat edilmesi gereken konudur. Geniş saksılar tercih edilmesi daha uygundur. Hasat zamanının normal bahçelerden daha kısa olacağını ve aslında mini bir sera kuracağınızı bilerek saksı seçmeniz daha doğrudur. Bunlar saksıda sebze yetiştirmenin püf noktaları olarak düşünülebilir.
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Balkonda Bitki Yetiştirmek İçin Nelere İhtiyacımız Var?
Balkonunuzu mini bir bahçeye çevirip içerisinde kendi meyve ve sebzelerinizi yetiştirmek istiyorsanız, temiz ve kaliteli bir toprak öncelikli ihtiyacınız olacaktır. Yapay ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmanız önerilir. Bu sebeple doğal gübre, bitkileriniz için güzel bir besindir. Sulamalarınızı düzenli ve ölçülü yapabilmek için bir sulama kabı sahibi olabilir ve drenaj için çakıl taşları edinebilirsiniz. Köklerin rahatlıkla yayılabileceği ve kendilerini sıkışık hissetmeyecekleri saksı modelleri seçmeniz de bir başka önemli etmen. Ve saksıda balkon bahçeciliği için olmaz olmaz üyeler; tohum ve fideler.
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Balkonda Yetiştirebileceğiniz Sebze ve Meyveler
Balkonlarınızda mevsime uygun olarak süs bitkileri, soğanlı bitkiler, yeşillikler yetiştirebilirsiniz. Bunun yanında bodur ağaçlarda çeşitli sebze ve meyveler de üretebilirsiniz.
Saksıda yetişen sebzeler ve meyveler; Domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, ıspanak, bezelye, marul, fasulye, pırasa, havuç, turp, tere, maydanoz, semiz otu, dere otu, nane, fesleğen, çilek, kavun vb.
Saksıda yetişen meyve ağaçları; limon, mandalina, portakal, incir, kiraz, armut, elma vb.
Bazı bitkilerin yetiştirilmesi izin gerektirmektedir. İzinsiz yapılan bu ekimler hangi amaca yönelik olursa olsun imha edilir ve sorumluları cezalandırılır. (Bkz. 10.02.2009 Resmi Gazete, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası)
Saksıda meyve nasıl yetişir?
Saksıda sebze veya meyve ağacı yetiştirmek çok zahmetli olmasa da özen gerektiren bir uğraştır. Öncelikle bilinmesi gereken bahçeye dikilen ağaçlarla saksıdaki ağaçların bir olmadığıdır. Yani bahçeden söktüğünüz bir ağacı saksıya yerleştirip balkonunuza sakın yerleştirmeyin. Saksıda yetişen ağaçlar daha bodur, daha minimal ebatlı ağaçlardır. Daha kısa zamanda ve daha sık meyve verirler. Saksı (Salon) bitkilerinin bakımı ile ilgili merak ettiklerinizi Bakımı En Kolay Ev Çiçekleri (8 Farklı Salon Bitkisi) yazımızda bulabilirsiniz.
Saksıdaki ağacın bakımı ise düşüldüğünden çok daha kolay. Yapmanız gereken adeta evdeki bir saksı bitkinizi besler gibi düzenli olarak ve belirli ölçü ile su vermek, zamanı gelince (tercihen 2-3 senede bir) daha büyük bir saksıya yerleştirmek ve bu değişim esnasında toprağını tazelemek ve de genellikle bahar dönemlerinde gübre ve besin takviyesi yapmak
endilerini sıkışık hissetmeyecekleri saksı modelleri seçmeniz de bir başka önemli etmen. Ve saksıda balkon bahçeciliği için olmaz olmaz üyeler; tohum ve fideler.
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Balkon Bitkilerini Böceklerden Nasıl Koruruz?
Balkon sebzeciliği güzel olduğu kadar özen de ister. Yeterli sulama, düzgün konumlandırma ve düzenli bakımın yanında bir de bahçenizi böceklerden korumanız gerekir.
Böceklenme çeşitli sebeplerle olabilir. Sık ve fazla sulama da bu sebeplerden biridir. Bu sebeple bitkilerinizi sularken ölçülü ve düzenli davranmanız, temiz sulama kadı kullanmanız çok önemli.
- Soğanlı bitkileri böceklerden korumak için toprağa ekmeden önce etraflarını unla kaplayabilirsiniz.
- Sigara küllerini karıncalardan uzak tutmak için saksı diplerine yerleştirebilirsiniz.
- Bahçenizin güzel kızı gül bitkinizi böceklerden korumak için mart ayının ilk günlerinde kökünün yanına bir diş sarımsak gömebilirsiniz.
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Bitkiyi danaburnundan korumak için; ilaç kullanmak gerekir. Çünkü mücadelesi oldukça zordur. Yumurtalarını yerleştirmeden hemen müdahale edilmesi gerekir.
Balkonlarınızı mini bahçeler haline getirerek siz de kendi doğal seranızı kurabilir, ya da apartman içerisinde bahçeli bir evde yaşıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Çeşitli çiçeklerle balkonunuzun havasını değiştirebilir, meyve ve sebze yetiştirmenin dışında sizin isteğinize göre şekillenmiş bir bahçe oluşturabilirsiniz. Dilerseniz balkonlarınızı dekoratif bir şekilde süsleyerek gün içerisinde kitap okumak için çıkabileceğiniz, oturup seyre dalabileceğiniz bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.
Bitkiyi toprak solucanından korumak için; bir kabın içerisine bir miktar tütün ve su ekleyip çalkalayın. Tütündeki nikotin suya geçmesinin ardından saksının içerisine dökün. Nikotin solucanlar için zehirli bir maddedir.
Bitkiyi sümüklü böcek ve salyangozlardan korumak için; el ile toplanabilirler. Toprak işlemesi topraktaki
larvaların ölmesine neden olacaktır.
Bitkiyi nematodlardan korumak için; ilaç kullanımına iyi karar vermek gerekir. Nematodlar toprak, su ve çürümekte olan organik maddelerde yaşadıkları için bunları yok etmek için kullanılan ilaçlar bitkiye de zarar verebilir. Buharlı toprak sterilizasyonunda nematodlar 10-20 dakika içerisinde ve 50-55 C’ sıcaklıkta ölmektedirler.