Balkonda Sebze Yetiştirmenin Püf Noktaları

Balkonunuzu mini bir bahçeye çevirip içerisinde kendi meyve ve sebzelerinizi yetiştirmek istiyorsanız, temiz ve kaliteli bir toprak öncelikli ihtiyacınız olacaktır. Yapay ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmanız önerilir. Bu sebeple doğal gübre , bitkileriniz için güzel bir besindir. Sulamalarınızı düzenli ve ölçülü yapabilmek için bir sulama kabı sahibi olabilir ve drenaj için çakıl taşları edinebilirsiniz. Köklerin rahatlıkla yayılabileceği ve kendilerini sıkışık hissetmeyecekleri saksı modelleri seçmeniz de bir başka önemli etmen. Ve saksıda balkon bahçeciliği için olmaz olmaz üyeler; tohum ve fideler .

Balkonda Yetiştirebileceğiniz Sebze ve Meyveler

Balkonlarınızda mevsime uygun olarak süs bitkileri, soğanlı bitkiler, yeşillikler yetiştirebilirsiniz. Bunun yanında bodur ağaçlarda çeşitli sebze ve meyveler de üretebilirsiniz.

Saksıda yetişen sebzeler ve meyveler; Domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, ıspanak, bezelye, marul, fasulye, pırasa, havuç, turp, tere, maydanoz, semiz otu, dere otu, nane, fesleğen, çilek, kavun vb.

Saksıda yetişen meyve ağaçları; limon, mandalina, portakal, incir, kiraz, armut, elma vb.

Bazı bitkilerin yetiştirilmesi izin gerektirmektedir. İzinsiz yapılan bu ekimler hangi amaca yönelik olursa olsun imha edilir ve sorumluları cezalandırılır. (Bkz. 10.02.2009 Resmi Gazete, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası)

Saksıda meyve nasıl yetişir?

Saksıda sebze veya meyve ağacı yetiştirmek çok zahmetli olmasa da özen gerektiren bir uğraştır. Öncelikle bilinmesi gereken bahçeye dikilen ağaçlarla saksıdaki ağaçların bir olmadığıdır. Yani bahçeden söktüğünüz bir ağacı saksıya yerleştirip balkonunuza sakın yerleştirmeyin. Saksıda yetişen ağaçlar daha bodur, daha minimal ebatlı ağaçlardır. Daha kısa zamanda ve daha sık meyve verirler. Saksı (Salon) bitkilerinin bakımı ile ilgili merak ettiklerinizi Bakımı En Kolay Ev Çiçekleri (8 Farklı Salon Bitkisi) yazımızda bulabilirsiniz.

Saksıdaki ağacın bakımı ise düşüldüğünden çok daha kolay. Yapmanız gereken adeta evdeki bir saksı bitkinizi besler gibi düzenli olarak ve belirli ölçü ile su vermek, zamanı gelince (tercihen 2-3 senede bir) daha büyük bir saksıya yerleştirmek ve bu değişim esnasında toprağını tazelemek ve de genellikle bahar dönemlerinde gübre ve besin takviyesi yapmak

endilerini sıkışık hissetmeyecekleri saksı modelleri seçmeniz de bir başka önemli etmen. Ve saksıda balkon bahçeciliği için olmaz olmaz üyeler; tohum ve fideler.