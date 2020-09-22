Aslan burcu olanlar dikkat!

22 Eylül’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

İşte 22 Eylül 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."

22 Eylül Koç burcu yorumu

Sevgi ile kurulan bağlar kolay kolay koparılamaz, sizler de koparmaya çalışmamalısınız. İlişkileriniz de benmerkezciliği bir kenara bırakarak, partnerinizi anlamaya çalışmalısınız.

22 Eylül Boğa burcu yorumu

İlişkinizde derin konular gün yüzüne çıkabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Sert ve soğuk davranışlarınız partneriniz tarafından eleştirilebilir.

22 Eylül İkizler burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Eski partneriniz tekrar denemek için adım atmak istese de sizlerden çekiniyor olabilir. Kararınızı vermelisiniz.

22 Eylül Yengeç burcu yorumu

Yoğunluklara karşı kendinize bir nefeslik pencere açmalısınız. Zaman sizin için akması gerektiğini ancak siz isterseniz öğrenecektir. Hayallerinizden umudunuzdan asla vazgeçmemelisiniz.

22 Eylül Aslan burcu yorumu

Davranışlarınızda ölçüyü kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Geçmiş konular karşınıza yeniden gelebilir. Spekülasyonlara karşı sakin davranışlar sergileyerek herkesi şaşırtmalısınız.

22 Eylül Başak burcu yorumu

Zihniniz oldukça stratejik çalışıyor olabilir. Projelerinizi gerçekleştirirken bütün dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

22 Eylül Terazi burcu yorumu

Şifalanma sizden başlarsa çevreniz aileniz iş arkadaşlarınız dalga şeklinde şifalanacaktır. Yalnız kalmak sizlere iyi gelecektir.

22 Eylül Akrep burcu yorumu

İlişkinizde hassas olabilirsiniz. Alınganlık yapmak yerine hislerinizi ifade etmenin yolunu bulmalısınız. Partneriniz siz anlatmadan duygularınızı bilemeyebilir.

22 Eylül Yay burcu yorumu

Bulunduğunuz ortamın şartlarına uyum sağlamalısınız. Hareketleriniz ve düşünceleriniz kabul görmüyorsa değişime açık davranışlar sergilemelisiniz. Siz isterseniz yapabilirsiniz.

22 Eylül Oğlak burcu yorumu

Beklediğiniz terfi bugün sizlere gelebilir. Yalnız bir yaşam sürüyorsanız dostlarınız vasıtası ile hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. Geçmiş ön yargılarınızı bir kenara bırakıp yeniden başlayacak gücü kendinizde bulmalısınız.

22 Eylül Kova burcu yorumu

Kariyeriniz farklı bir alana doğru evriliyor olabilir. Geçmişe bir sünger çekip yeni çalışma alanınıza doğru başarılarla dolu bir hayatı seçebilirsiniz.

22 Eylül Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınız sorununuzun olduğunu düşünüp çalışmalarınıza katılmak istemeyebilirler. Geçmiş maddi harcamalarınızı yeni yeni toparlıyor olabilirsiniz. Dengenin bozulmaması için dikkatli harcama yapmaya özen göstermelisiniz.