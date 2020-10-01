Aşkın Ateşine Yanmalı

Bugün… Özel bir yakınlaşma sunuyor Venüs ve Mars gökyüzünde… Aslan Burcu’nda seyreden Venüs, Koç Burcu’nda mutlulukla ışıldayan Mars’la bir ateş üçgeni oluşturuyor… İlişkinde seni rahatsız eden konular neler? Neden her ilişkide mutsuzsun? Niçin hep aynı tekrar döngüler hayatında? Bugün kendimize fazla soru sorabilir, fazla sorgulayabiliriz kendimizi, ilişkimizi, ilişkilerimize bakış açımızı. Ve çok daha kararlı ve girişken hissedebiliriz kendimizi… Şartları kendi lehimize çevirmeyi başarabiliriz.

Gökyüzü çok şey anlatır… Onu “hâl” diline çevirmekse senin gayretine bağlı.

Sevgiyle.

BurcuN.

Koç ve Yükselen Koç: Enerji dolusun… Kendini mutlu hissediyorsun… Ve aynaya baktığında gördüğün yüz hoşuna gidiyor… Keyifli yanlarını deneyimliyorsun hayatın… Belki küçük bir hobi bahçen var… İçinde umut yetiştiriyorsun… Şefkat tohumları ektiğin saksıların var… Bahçenin en güzel köşesinde ise kırmızı bir şey filizlenmiş…”Aşk” mı gördüğüm yoksa?

Boğa ve Yükselen Boğa:Yeni bir şeyler başlıyor sanki… Yeni bir şeylere gebe hayatın… Uzun zamandır kafanı meşgul eden bir taşınma telaşı içindesin… Belki bir evden diğerine… Ya da bir gönülden diğerine…

İkizler ve Yükselen İkizler: Hayatında bu aralar keyif aldığın bir süreçtesin… Yolculuklar sana iyi geliyor… İyi hissediyorsun kendini… Kilometreler uzasa da, yaptığın yolculuk, kötü anıların gölgesini siliyor… Giderek daha hissediyorsun kendini… Bazen gitmek gerekiyor kendini kendine getirmek için… En özel yolculuk kendi içine yaptığın yolculuktur unutma.

Yengeç ve Yükselen Yengeç: Değerlerini ortaya koymana bayılıyorum… Değerlerin için savaşmana saygı duyuyorum… Haklısın… Doğru senin doğrun, yanlış da senin… Hata da sana ait, ödül de… Hayatını bu şekilde yönetmen takdire değer…

Aslan ve Yükselen Aslan:Işıklar saçmaya başladın ne zamandır… Bu sefer uzun sürdü nekahet dönemin… Artık en güçlü dayanağın kendinsin… Kendinden alıyorsun gücünü… Her şeyi yapabilirsin… Hedeflediğin… İstediğin… Zaten bildiğin doğuştan aşina olduğun bir enerji sarmalındasın. Öğrenmeyi seversin… O yüzden bu dönemde öğrendiklerinin bugünkü “sen”e katkısını es geçme…

Başak ve Yükselen Başak: Nabız atışını hissetmek için bileğe bakılır… Evet doğru… Ama bazen öyle anlar, öyle durumlar yaşarsın ki nabız atışlarını orada hissedersin… Şimdi de öyle senin için… Yaşamının nabzı, bütçe dengelerin için artıyor… Ve arenaya çıkmaya hazırlanıyor gibisin. Emeğin için, hakkın için, maddi kazanımların için savaşma isteği içinde büyüyen…

Terazi ve Yükselen Terazi:Bence kendinle gurur duymalısın… Zaten duyuyorsundur mutlaka… Hayallerini gerçekleştirmeye ne kadar yaklaştın… İstemeyi eyleme kattın… Harekete geçtin… Beklemekten vazgeçtin… Sana da yakışan bu zaten… Başarılı olacaksın eminim… Kalem hep senin elindeydi… Sadece yazmak istemedin…

Akrep ve Yükselen Akrep: Çalışma koşullarını düzenlemek mi istiyorsun? Sadece uzun, düzensiz çalışma koşulları değil seni rahatsız eden… Yaptıklarının karşılığında kimse diyemiyor eline sağlık diye… Senin de öyle… Şimdi emeklerin için mücadele etme zamanı… Emeklerinin, değerlerinin, hak edişlerinin haklı mücadelesini yapabilirsin.

Yay ve Yükselen Yay: Kendini ifade edebilmek, saklamadan, gizlemeden… Ve bu doğrultuda öğrendiklerin, yanlış bildiğin doğrular… Şimdilerde sana müthiş iyi geliyor, nefes aldırıyor hayatına kattığın, katmak için yol aştığın öğretiler… En iyi bildiğin şeyi yapıyorsun şimdilerde… “ Düşünmek”…

Oğlak ve Yükselen Oğlak:Yine evinin içi… Evinde yapamadığın, ertelediğin, yapmak için olanak bulamadığın tamirat işleri, dekorasyonlar, düzenlemeler için enerji, efor harcıyorsun… Tabi bir de maddi boyutu var bu değişikliklerin… Biriktirdiğin, kullanmadığın eşyaları başkalarıyla paylaş… Bir gün lazım olur diye tuttuğun şeylerle vedalaş… Hatırlamakta fayda var… Temiz ev, temiz bir zihnin göstergesidir.

Kova ve Yükselen Kova:Sözlerine dikkat et… Bazen öyle cümle kurarsın ki, geriye dönüşün olmaz karanlıktan. Yüklemlerinin sonu birinci tekil şahıs olmamalı… “Ben” demek… Benim düşüncelerim, benim duygularım diye direnmek doğru mu? Bir yandan iki kişilik bir yaşam arzu ettiğin, öte yandan benmerkezci düşüncelerin, cümle kuruşların…

Balık ve Yükselen Balık:Tüm işlerini bitirdikten sonra, hani toplarsın mutfağı… Ardından çayını demlersin… Yanında en sevdiğin bisküvi, ya da annenin yaptığı kakaolu kek… Enfes zamanlar… Mutluluğun yemekle bir ilgisi olabilir mi sence?