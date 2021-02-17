Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç vefat etti...

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

ÖZCAN ARKOÇ KİMDİR

Özcan Arkoç 1939 yılında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dünyaya geldi.Futbola 13 yaşında Alpullu Şekerspor'da başlayan Arkoç, 1954 yılında Vefa Spor Kulübü'ne geçti. Özcan Arkoç burada 17 yaşında forma giyerek ligin en genç oyuncusu oldu.

1956-57 sezonunda da takımı başarılı olmasa da Merkez Hakem Komitesi'nce ligin en centilmen futbolculardan biri olarak seçildi. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği "Yılın En İyi Sporcusu" oylamasında 3. oldu. Özcan Arkoç, öğrencilik yıllarında da Sultanahmet Sanat Okulu'nun kalesini korumuş ve bir keresinde ise eski Beylerbeyi, Beşiktaş ve Fenerbahçeli Birol Pekel'in de oynadığı Beyoğlu Ticaret Lisesi'ne karşı da forma giymiştir.

1958'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1958-59'da İstanbul Profesyonel Ligi'nin namağlup şampiyonu olurken Fenerbahçe 18 maçta sadece 7 gol yiyerek en az gol yiyen takım oldu. Türkiye Ligi'nin ilk sezonu olan 1959 yılında ilk şampiyon olan takımda yer aldı. Galatasaray ile oynanan final maçlarında Fenerbahçe'nin kalesini korudu. İlk maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, Arkoç, Metin Oktay'ın ünlü "ağları delen golü"nü yedi. İkinci maçta ise rakiplerini 4-0 yendiler. Fenerbahçe 16 maçta 8 gol yiyerek yine en az gol yiyen takım oldu. 59-60 sezonunda ise lig ikincisi oldular. Fenerbahçe'nin ilk Avrupa deneyimi olan Şampiyon Kulüpler Kupası eleme turunda Macar takımı Csepel SC'yi elemiş, ilk turda ise Fransa şampiyonu Nice'i zorlayıp, üçüncü maçta elenmişlerdi. 60-61 sezonunda Fenerbahçe ve Arkoç ikinci şampiyonluğa erişti. 1961-62 sezonu sırasında askerliğini yapan Arkoç, takımda fazla yer bulamadı ve üçüncü kaleci konumuna düştü. Fenerbahçe ise ligi 2. bitirdi. Sezon sonu Fenerbahçe ile parada anlaşamayıp serbest kaldı.

1962'de rakipleri Beşiktaş'a transfer oldu. İlk sezonunda bir puan farklı ikinci olsalar da Arkoç'un kalesini koruduğu Beşiktaş ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Sonraki sezon da bir puan farkla lig ikinci oldular. Bu sezon sonrası Arkoç başarısı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Önce Alman kulüpleri tarafından istenen Arkoç, daha sonra Avusturya'da denendi. Austria Wien'e tarafından beğenilen Arkoç, 1964'te bu takıma transfer oldu.

Arkoç, 1964-1967 arasında 64 kez forma giydi. Daha ilk sezonunda Avusturyalı millî kaleci Gernot Fraydl'ın yerine geçti. İlk sezon ligde başarılı olmadılar, ikinci sezonunda ise 3. oldular. 66-67 sezonunda da üçüncü olsalar da Arkoç'un sayesinde ligin en az gol yiyen takımı oldular ve Avusturya Kupası'nı kazandılar.

HAMBURGER SV

Avusturya'daki başarılı performansı sayesinde 1967-1974 arasında Hamburg'un kalesini korudu. Daha ilk sezonunda ünlü Alman kalecilerinden Horst Schnoor'un yerini kaptı. Teknik direktör Kurt Koch, 1967-68 sezonunun ilk haftasında sahaya Arkoç ile çıktı. 19 Ağustos 1967'de SV Werder Bremen karşısında sahaya birinci kaleci olarak çıkan Arkoç, Bundesliga kariyerine şanssız bir başlangıç yaptı ve daha 20. dakikada sakatlanıp oyundan çıktı. İki hafta kaleden uzak kalan Arkoç, dördüncü haftadan itibaren kalesini geri alıp sezon sonuna kadar yerini kaptırmadı. İlk sezonunun sonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde AC Milan'a karşı oynadı ancak Kurt Hamrin'in iki golüne engel olamadı. Bu final maçı ile birlikte ilk kez bir Türk futbolcu bir UEFA organizasyonu finalinde forma giymiş oldu.

1969-70 sezonunda Hamburg takımını yöneten Georg Knöpfle döneminde birinci kalecilikten uzak kalsa da sonraki sezon Klaus-Dieter Ochs ile birinci kaleciliğe geri döndü. 1973-74 sezonunda takımın en yaşlı futbolcusu olan Arkoç, ikinci kaleciliğe düşüp sadece 2 maçta forma giydi. Sezon sonunda futbolcu bıraktı. Erkoç, Hamburg kalesini 159 maçta korudu. Ancak ligde büyük bir başarı sahibi olamadılar. En büyük başarısı Almanya Kupası ikinciliği ve lig beşinciliği oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

26 Ekim 1958'de Belçika ile oynanan bir özel maçta ilk kez Türkiye millî futbol takımı forması giydi. O zaman kupa usulü yapılan EURO 1960 elemelerinde ilk turun ikinci maçında kaleyi korudu. Türkiye maçı 2-0 kazansa da ilk maçı 3-0 kaybettiği için elendi. 59-62 arası millî olamayan Arkoç 62'de tekrar takıma döndü. Özel maçlarda başarılı bir performans gösterse de EURO 64 elemelerinde İtalya'ya 6-0 yenildiklerinde kaledeydi. Tekrar bir üç senelik ara sonrası bir maçlığına Austria Wien forması ile millî takıma geri döndü.

9 kez millî olan Arkoç, bunların 4'ünde Fenerbahçe, 4'ünde Beşiktaş, birinde ise Austria Wien forması giyiyordu. Oynadığı 9 maçın 5'inde gol yemedi, 4'ünde ise 1 gol yedi. Beşiktaş forması ile çıktığı bir maçta takımın kaptanlığını da yaptı.

1956'dan beri çeşitli seviyelerde millî formayı giyen Arkoç, 5 kez Türkiye Amatör, 13 kez Türkiye U-21, bir kez de B genç millî olmuştu.