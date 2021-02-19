Toygun Ateş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti...

Türkiye'nin Malatya ilinde çekimleri süren 'Gizemli Köy' adlı filmde oynayan usta oyuncu Toygun Ateş, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören sinema sanatçısı Toygun Ateş'in vefat ettiğini açıkladı.

Sinema filmi için Malatya'da bulunan ünlü oyuncu Toygun Ateş 9 gün önce Koronavirüs testi pozitif çıkınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmış ve bir süre sonra durumu kötüye gidince entübe edilmişti.