Birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı

Malatya’da dini nikahlı oldukları öğrenilen çift birbirlerini karşılıklı olarak bıçakladı. Ağır yaralanan çift kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. .

Birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı
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Edinilen bilgiye göre, 'da bir süredir dini nikahlı olarak yaşadıkları öğrenilen  (45) ve  (37) arasında tartışma çıktı. Çiftlerin birbirine karşı bıçakla saldırdığı olayda ağır yaralanan karı koca çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulanslarla  Acil Servisine kaldırıldı. Ancak her ikisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dini nikahlı çiftin cenazeleri otopsi için  Morguna kaldırılırken, olayın yaşandığı evde polis ekipleri uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri delil arama çalışması yaparken,  Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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