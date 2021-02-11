Zincir marketlere sigara satışı yasağı geliyor!...

Alışveriş merkezleri ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında bir dizi değişikliğe gidilecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, "zincir mağazaların perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması" gerekçesiyle zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirilecek.

Buna göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek. Hızlı tüketim ürünleri satan mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1’i, coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılacak. Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra bu alanlarda, marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak.

Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.