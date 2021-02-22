Yunanistan’a haritalı ‘TCG Çeşme’ yanıtı

MSB, Atina’nın TCG Çeşme araştırma gemisinin Ege Denizi’ndeki faaliyetine tepki göstermesine yanıt verdi. Bakanlık, Yunanistan’ın benzeri faaliyetlerini harita ile ortaya koydu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Atina yönetiminin, TCG Çeşme araştırma gemisinin Kuzey Ege’nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırma yapmasına, “Bu faaliyet iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini kolaylaştırmayan bir hareket” diye tepki göstermesine, Yunanistan’ın yaptığı benzer faaliyetleri ortaya koyarak yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Çeşme araştırma gemisinin yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart’a kadar kuzey Ege’de bilimsel ve teknik araştırmalar yapacağını bildirdi. Kaynaklar, deniz tabanını kapsamayan çalışmaların 1976 Bern Mutabakatı’na tamamen uygun olarak gerçekleştirildiği vurgusunu yaptı.

‘AYNISINI YAPTINIZ’

Benzer faaliyetlerin yakın zamanda Yunanistan tarafından da gerçekleştirildiğini hatırlatan aynı kaynaklar, Kasım-Aralık 2020’de Midilli Adası kuzeyi ve batısında, Sakız ve Ahikerya Adaları kuzeyinde uluslararası suları da kapsayan deniz alanlarında Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait HS Naftilos araştırma gemisinin benzer çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.