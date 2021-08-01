Yunanistan'dan büyük provokasyon

Edirne'de kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa giden iki kişi, Yunanistan sınırındaki sivil giyimli kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Mehmet Durgun hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise köye dönüp yetkililere haber verdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde, iddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti.

YUNANİSTAN TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada saat 19.00 sıralarında Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞI KÖYÜNE DÖNÜP YETKİLİLERE HABER VERDİ

Durgun'un hayatını kaybetmesi üzerine S.Ş., köye dönerek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen sınır devriyeleri, Durgun'un cansız bedenini alarak Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARTIŞTIKLARI SIRADA ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILDI

İfadesine başvurulan ve alkollü olduğu öğrenilen S.Ş. ise olay sırasında Yunanistan tarafında bulunmadıklarını, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta botları almaya gittiklerini ve bu sırada karşı tarafta bulunan kişilerle tartıştıkları sırada üzerlerine ateş açıldığını söylediği öğrenildi.

Meriç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.