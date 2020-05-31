YÖK Kararı Kesinleşti: KKTC kapsam dışı

Türkiye Yükseköğretim Kurumu (YÖK) KKTC üniversitelerinin yatay geçiş kolaylığı kapsamında olmadığını resmi bir yazı ile duyurdu. YÖK’ün yayımladığı resmi yazıda, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın aynı tarihli yazısına yanıt niteliği taşıdığı da ortaya çıktı.

YÖK tarafından KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilgi istemi üzerine yayınlanan yazıda şöyle denildi:

“Bilindiği üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerin tanınan programlarına 16.01.2009 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” uyarınca öğrenciler ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmektedir. Söz konusu anlaşma uyarınca bu programlara yerleşen ve mevcut mevzuat uyarınca gerekli şartları yerine getirerek mezuniyeti hak eden öğrencilere, ayrıca denklik işlemine tabi tutulmaksızın almış oldukları diplomaların ülkemizde tanındığına dair yazı düzenlenmektedir. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmiş olsun veya olmasın diğer ülkelerde okuyan öğrenciler için ise böyle bir durum söz konusu değildir.

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC ile olan derin ve kopmaz bağları fevkalade bir niteliğe ve ayrıcalığa sahip olup yine bundan dolayı da Yükseköğretim Kurumları Sınavında yabancı uyruklu adaylar merkezi olarak yerleştirilmezken KKTC vatandaşları yabancı uyruklu adaylardan farklı bir statüde TC vatandaşları gibi ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmektedir.

Bu çerçevede KKTC’de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile programlarında kayıtlı olan öğrencilerin ilgi (a) yazı ile bildirilen kararın kapsamının dışında olduğu, bununla birlikte bu öğrencilerin “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.”